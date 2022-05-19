Пермь, 19 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Пермском крае ресурсоснабжающая организация вернула абонентам 1,9 млн рублей, которые начисляла неправомерно за отопление. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, организация добровольно исполнила требование прокурора.

Деньги

Перерасчет и возврат денег сделал жителям 48 домов в городе Александровске. Установлено, что муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетика» в октябре и ноябре 2021 года производила начисления с нарушением определённого порядка, а именно с превышением предельных (максимальных) индексов изменения размера платы, вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В адрес руководителям МУП было внесено прокурорское представление. В результате теплоснабжающая организация произвела перерасчёт платы за отопление собственникам квартир на сумму 1,9 млн рублей.