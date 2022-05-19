Казань, 19 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Татарии выявили за сутки 179 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 180 тестов. По данным общероссийского оперативного штаба на 19 мая, в больницы республики госпитализировали за минувший день 52 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

Всего в Татарии зарегистрировано 148 308 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 143 489 пациентов, скончались 1993 человека. За сутки выписали 163 пациента, умер один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 17 мая 99,24% случаев заражения пришлось на штамм «Омикрон», ещё 0,3% заражений вызваны «Дельта»-штаммом, а 0,46% случаев заражения вызваны другими не доминирующими геновариантами.

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