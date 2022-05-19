Стокгольм, 19 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Политический обозреватель телеканала SVTЭлизабет Марморштейн считает, что совместный визит премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё в Белый дом США являются важным сигналом тем странам, которые выступают против членства двух стран в НАТО или ставят процесс их вхождения под сомнение. Своими оценками она поделилась 19 мая накануне поездки лидеров северных стран.

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«Важной целью этой поездки является сигнал, что президент Джо Байден поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО. Это важный сигнал для России, не в последнюю очередь во время сложного процесса присоединения», — подчеркнула Марморштейн.

По ее словам, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также приложит максимум дипломатических усилий в разговоре с президентом Байденом, чтобы США повлияли на Турцию, которая сейчас блокирует процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, что о визите Ниинистё и Андерссон стало известно только в начале этой недели. На совместной пресс-конференции Ниинистё признался, что приглашение Байдена приехать в Белый дом повлияет на график лидеров северных стран, но добавил, что он и Андерссон «гибкие» в этом вопросе.