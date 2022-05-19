Приштина, Сербия, 19 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Президенты Черногории и Косово Мило Джуканович и Вьоса Османи 18 мая провели встречу в Приштине и совместную пресс-конференцию. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Dps.me Мило Джуканович

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Джуканович в ходе конференции заявил, что Западные Балканы должны сосредоточиться на продвигаемых ЕС региональных инициативах, в первую очередь на Берлинском процессе.

Османи заявила, что последний саммит «Большой семерки» показал, что западные страны более склонны поддерживать Берлинский процесс, в котором активно участвует Косово, а Open Balkan в последние месяцы способствовал росту влияния России в регионе.

Инициатива Балканский мини-Шенген была выдвинута Албанией, Сербией и Северной Македонией в 2018 году. Целью проекта является реализация четырех свобод передвижения — товаров, людей, капитала и услуг — в регионе. Представители всех стран участниц заявляют о стремлении вступить в ЕС, однако подчеркивают, что не желают ждать подачек и намерены ускорить евроинтеграцию своими силами. В 2021 году проект был переименован в Open Balkan.