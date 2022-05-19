Москва, , 11:49 — REGNUM Отмена проведения ОГЭ для девятиклассников в России невозможна ни в 2022 году, ни впоследствии. Об этом в ходе горячей линии, посвященной проведению ГИА в 2022 году заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Музаев Obrnadzor.gov.ru

«В этом году невозможно уже. Если брать глобально, то такой вопрос не рассматривается. Традиционно так сложилось, что во времена Советского Союза — тогда была десятилетняя школа — в восьмом классе основные экзамены сдавались и, как и сейчас, разводились потоки, когда часть ребят свой дальнейший путь определяла в техникумы и училища, а сейчас это среднее профессиональное образование, и это было исторически оправдано», — сказал Музаев.

Он напомнил, что об отмене ОГЭ в 2022 году и в будущем «ни один эксперт не высказывается».