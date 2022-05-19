Рособрнадзор не намерен отменять проведение ОГЭ
Москва, 19 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Отмена проведения ОГЭ для девятиклассников в России невозможна ни в 2022 году, ни впоследствии. Об этом в ходе горячей линии, посвященной проведению ГИА в 2022 году заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В этом году невозможно уже. Если брать глобально, то такой вопрос не рассматривается. Традиционно так сложилось, что во времена Советского Союза — тогда была десятилетняя школа — в восьмом классе основные экзамены сдавались и, как и сейчас, разводились потоки, когда часть ребят свой дальнейший путь определяла в техникумы и училища, а сейчас это среднее профессиональное образование, и это было исторически оправдано», — сказал Музаев.
Он напомнил, что об отмене ОГЭ в 2022 году и в будущем «ни один эксперт не высказывается».