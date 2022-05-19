Москва, 19 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 430 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 19 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 575 983 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 767 193.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 19 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 16 человек.