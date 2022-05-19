Чебоксары, , 11:48 — REGNUM В школах России началась сдача государственной итоговой аттестации. В Чувашии экзаменационная пора пришла для более чем 12 тыс. девятиклассников. Такие данные приводит в социальных сетях глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.

Экзамен Иван Шилов © ИА REGNUM

19 мая по всей стране начинается экзаменационный период для выпускников школ. Первыми к сдаче экзаменов приступили девятиклассники, которым предстоит продемонстрировать знания по четырём предметам, в том числе двум обязательным (по русскому языку и математике). С 26 мая экзаменационный период начнётся для одиннадцатиклассников, которые сдают те же два обязательных экзамена, а также предметы, необходимые для поступления в вуз.

Дмитрий Захаров сообщает, что в Чувашии в 2022 году экзамены сдают около 5,5 тыс. выпускников 11-х классов и более 12 тыс. выпускников 9-х классов. Таким образом, знания проверят у 17,5 тыс. школьников.

«Мы возвращаемся в «доковидный» формат проведения ГИА. Но даже несмотря на это мы продолжим соблюдать меры предосторожности: обеззараживание воздуха рециркуляторами, проветривание помещений, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами», — написал глава министерства образования Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканское минобразования рекомендовало муниципалитетам проводить последний звонок 25 мая, сделав исключение для города Чебоксары. В столице Чувашии последние звонки будут проходить в школах 20 или 25 мая.

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