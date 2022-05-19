Москва, 19 мая 2022, 11:47 — REGNUM Центробанк РФ потерял доступ к статистическим и аналитическим сведениям, сообщает издание Frank Media.
СМИ ссылается на информацию неназванных сотрудников Банка России. Уточняется, что Центробанку РФ стали недоступны массивы данных от Международного валютного фонда (МВФ), Национального института статистики Италии (ISTAT) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Как рассказал источник в банке, у сотрудников остался доступ только к общедоступной информации.