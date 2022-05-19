Москва, 19 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Центробанк РФ потерял доступ к статистическим и аналитическим сведениям, сообщает издание Frank Media.

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СМИ ссылается на информацию неназванных сотрудников Банка России. Уточняется, что Центробанку РФ стали недоступны массивы данных от Международного валютного фонда (МВФ), Национального института статистики Италии (ISTAT) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Как рассказал источник в банке, у сотрудников остался доступ только к общедоступной информации.