Эр-Рияд, , 12:13 — REGNUM Принц Халед бин Салман аль Сауд, заместитель министра обороны Саудовской Аравии, провёл встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и его заместителем Колином Калем. Об этом 19 мая сообщает Akhbar-al-Saudia.

Принц Халед бин Салман @kbsalsaud

По данным журналистов, встреча прошла в рамках рабочего визита принца Халеда в Вашингтон. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также совместные действия вооружённых сил США и Саудовской Аравии в деле поддержания мира на Ближнем Востоке.

«Я обсудил с руководством министерства обороны США события и быстрые изменения, произошедшие на региональном и международном уровнях, а также ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности в регионе и мире», — цитируют СМИ заявление принца Халеда бин Салмана.