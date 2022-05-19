Стокгольм, , 12:28 — REGNUM После того, как Швеция подала заявку в НАТО, тревоги среди оленеводов на севере страны, нежелающих видеть учения военных на пастбищах у норвежско-шведской границы, серьезно усилились. Об этом 19 мая сообщил телеканал SVT.

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Ранее председатель Саамского парламента Хокан Йонссон положительно высказывался о членстве Швеции в НАТО. Но некоторые оленеводы не разделяют его оптимизма.

«Я обеспокоен тем, что членство в НАТО привнесет серьезные изменения для оленеводства … В Швеции мы не привыкли к таким крупным учениям, которые проводит НАТО, и я думаю, что это сильно на нас повлияет», — сказал журналистам SVT оленевод Пер-Улоф Нутти, который проживает в самой северной саамской деревне Швеции Конкямя.

Напомним, что Швеция и Финляндия совместно передали свои заявки на вступление в альянс утром 18 мая.

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