Стокгольм, 19 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. В то же время Турция угрожает помешать двум странам стать полноправными членами альянса, если они не будут соответствовать ряду требований. В свою очередь политолог Пол Левин, специализирующийся на изучении Турции, заявил в интервью телеканалу SVT, что Стокгольму придется идти на определенные уступки Анкаре в процессе вступления.

Стокгольм, Швеция

«Я думаю, что Швеции придется пойти на компромисс», — сказал Левин.

Турция, среди прочего, обвинила Швецию в предоставлении убежища членам РПК, которые признаны террористической организацией в ЕС, США и Турции. Власти Турции также потребовали, чтобы Швеция и Финляндия экстрадировали в общей сложности 33 человека, подозреваемых в связях с РПК и движением Фетхуллаха Гюлена.

«Если Швеция все же решит депортировать какое-то количество из этих людей, то это будет иметь для них очень большие последствия … В то же время членство в НАТО для Швеции очень важно. Это вопрос, связанный с национальной безопасностью, поэтому на правительство оказывается давление, чтобы оно действительно пошло на определенные уступки», — прокомментировал Левин.