Москва, 19 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Инфляция остается ключевым драйвером, оказывающим влияние на все мировые рынки, и примеры крупных торговых сетей в лице Target и Walmart стали очередным тому подтверждением на этой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Pixabay.com Инфляция

«Ретейлеры отчитались об ухудшении показателей квартальной отчетности — прибыль сократилась, а затраты увеличились, и перспективы оставляют желать лучшего.

После обвала более чем на 10%, бумаги Walmart подешевели еще на 6% по итогам вчерашней сессии, которая оказалась болезненной для всех фондовых индексов Уолл-стрит. Nasdaq Composite обрушился на 4,7%, S& P 500 потерял 4%, а Dow Jones подешевел на 3,5%.

В ответ на рекордную за несколько десятилетий инфляцию Федрезерв принялся энергично ужесточать политику, будучи нацеленным на ее нейтральный статус. На днях Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор будет поднимать ставки столько, сколько потребуется для подавления ценового давления.

Сейчас подобные комментарии уже никого не удивляют, ведь ФРС уже находится в процессе нормализации политики, к которой подготовил рынки заранее.

Но цены растут не только в США — инфляционная спирать раскручивается по всему миру, и этот фактор нельзя не учитывать при прогнозировании динамики рынков в более отдаленной перспективе.

К примеру, Британия уже столкнулась с кризисом стоимости жизни, переживая 9%-ную инфляцию, которая также является максимальной за 40 лет.

В Европе наряду с общим ценовым давлением свою лепту вносят рекордные цены на энергоносители, взлетевшие еще сильнее на фоне росийско-украинского конфликта.

По мере разгона инфляции по всему миру Центробанки вынуждены защищаться повышением ставок, даже не располагая инструментами для разрешения первопричин нарастания инфляционного давления.

В той же Британии на этом фоне уже начались разговоры о независимости Банка Англии, который законодатели обвиняют в медлительности.

Но настоящим потрясением для рынков и, возможно, последней каплей, станет сценарий, при котором рост цен вынудит Центробанки Швейцарии и Банка Японии последовать примеру своих коллег.

Оба регулятора являются фундаментально голубиными, и если даже им придется пойти на ужесточение, это обернется агрессивными продажами на торговых площадках.

Напомним, что иена и франк являются типичными защитными активами, которые ощутят на себе массовый приток спроса, особенно в период, когда рынки столкнулись с рисками рецессии, геополитической и инфляционной неопределенности.

На данный момент вряд ли стоит опасаться резкой смены курсов ШНБ и Банка Японии. Однако все же стоит обратить внимание на вчерашний комментарий главы швейцарского ЦБ Томаса Джордана.

Он подчеркнул, что ШНБ внимательно следит за динамикой инфляции и «готов действовать» в случае продолжения ее роста.

Так что, похоже, пополнение в рядах ястребиных регуляторов – лишь вопрос времени. Но при этом оба банка скорее всего будут оттягивать этот момент как можно дольше», — высказал своё мнение эксперт.

Читайте также: Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 17,69%