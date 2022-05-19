Симферополь, , 11:44 — REGNUM За сутки 19 пациентов доставлены в коронавирусные стационары Республики Крым, данные опубликованы 19 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 18 мая, сообщалось о госпитализации 13 ковид-пациентов.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

В регионе также подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, что на семь случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. Выздоровевшими признаны 45 человек, в статистику смертности внесли ещё одного пациента.

В общей сложности на территории Крыма с начала пандемии официально зарегистрировано 182 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 175 310 человек. За всё время лечение в ковид-стационарах прошли 58 712 человек. Не смогли победить инфекцию 5 269 крымчан.