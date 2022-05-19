Екатеринбург, 19 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга будут судить за поджог берёзы. Установить поджигателя удалось благодаря дачникам, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Поджог

Инцидент произошёл на Чусовском тракте Верх-Исетского района Екатеринбурга. Мужчину, поджигающего дерево, обнаружили дачники, проезжавшие мимо.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в лесах. По её результатам в отношении уральца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф или до восьми лет лишения свободы.