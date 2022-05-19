* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 19 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Ряд бывших лидеров и официальных лиц Афганистана выступили с заявлением, в котором призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуться за стол переговоров для решения «текущих проблем» Афганистана путём диалога. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Лица, недавно сформировавшие в Турции Высший совет сопротивления, поддержали вооружённую борьбу против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

17 мая ряд политических деятелей, в том числе Абдул Рашид Дустум, Абдул Раб Расул Сайяф, Мохаммад Мохакек, Атта Мохаммад Нур, Ахмад Вали Масуд, Мир Рахман Рахмани и Мохаммад Алам Изадиар, собрались в Анкаре, Турция, чтобы объявить о создании «Совета национального сопротивления за спасение Афганистана».

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Совет выступил с заявлением, в котором призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не разрушать ещё больше страну и сесть за стол переговоров для разрешения текущего кризиса».

Совет также предупредил соседей Афганистана, что «монополия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и узурпация власти» не отвечают интересам ни одной страны. «Только стабильная и справедливая политическая система» служит интересам соседних стран, говорится в заявлении совета.

«Мир должен знать, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не придерживаются исламских и гуманитарных ценностей, международного права и стандартов в области прав человека», — говорится в заявлении совета.

Члены Высшего совета сопротивления предупредили, что продолжение правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не будет иметь никакого эффекта, кроме дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации, бурного роста производства и экспорта наркотиков, неконтролируемого увеличения потока иностранных мигрантов и превращения Афганистана в безопасное убежище для международных террористических групп».

Совет назвал причиной захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане «предательство правящей команды во главе с Ашрафом Гани» и добавил, что целью совета является «возвращение Афганистана к нормальной жизни».