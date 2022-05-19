Элиста, 19 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 22 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух ковидных госпиталях, развёрнутых в Калмыкии, лечатся 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, из них три человека находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 51 451 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 402 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 842 пациента.