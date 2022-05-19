Хельсинки, , 11:51 — REGNUM 18 мая послы Швеции и Финляндии в НАТО представили папки с подписанными заявлениями на вступление в альянс. Однако некоторые удивились, почему оба документа кажутся такими короткими учитывая то, что Брюссель славится своей бюрократией и бумажной волокитой. На этот вопрос постаралась ответить бывший заместитель главы делегации Швеции в НАТО Улла Гудмундсон в эфире телеканала SVT Nyheter.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Значимость документа не всегда пропорциональна его объему», — объяснила эксперт.

Она также отметила, что в заявках страны ссылаются на десятую статью Вашингтонского договора, которая также не отличается многословием. Это именно то, чего и требует альянс.

«Во-первых, Швеция разделяет ценности альянса. Во-вторых, Швеция изъявляет свою готовность выполнить все требования альянса, что подразумевается при вступлении в НАТО, и способствовать безопасности альянса. И, наконец, в-третьих, в парламенте Швеции существует широкая поддержка», — сказала Гудмундсон.

Остальные детали вступления, добавила эксперт, будут обсуждаться в устной форме.