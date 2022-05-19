Лос-Анджелес, США, 19 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Студия DICE решил убрать из онлайн-игры Battlefield 2042 режим «Прорыв» (Breakthrough), рассчитанный на 128 игроков. Об этом 19 мая сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

Разработчики пояснили, что, по их мнению, в этом режиме игровой процесс Battlefield 2042 является более интересным, если число участников ограничено до 64. Таким образом, DICE согласилась с теми геймерами, которые обращали внимание, что в случае 128 участников «из-за возросшей интенсивности и хаоса боя» снижалась важность отдельных отрядов и игроков. Студия отметила, что при этом она решила оставить поддержку 128 игроков в режиме «Завоевания» (Conquest). Соответствующие изменения в игру добавит обновление 4.1.

Для справки: в режиме «Прорыва» Battlefield 2042 перед одной командой игроков стоит задача по захвату по порядку ряда секторов, которые формируют линию фронта. Напомним, в апреле 2022 года DICE добавила в Battlefield 2042 голосовой чат.