Москва, 19 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Законопроект о защите NFT внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди», передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается расширить перечень охраняемых объектов интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена и уникального цифрового актива — NFT.

NFT — это аббревиатура от non-fungible token, что переводится с английского как «невзаимозаменяемый токен», уникальный цифровой ключ, созданный на основе криптовалюты. Все чаще звучат вопросы о правовом статусе NFT в России.