Уфа, , 11:49 — REGNUM Деревообрабатывающий завод намерены создать в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, представляя инвестиционный и экономический потенциал региона в Узбекистане.

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Он отметил, что товарооборот Российской Федерации с Узбекистаном увеличивается. В 2021 году Россия стала крупнейшим торговым партнером этой республики. При этом Башкирия является одним из ключевых субъектов Российской Федерации в структуре внешней торговли с Узбекистаном.

Назаров сообщил, что новое деревообрабатывающее производство планируется создать на территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк» совместно с группой компаний из Узбекистана.

«Планируем размещение деревообрабатывающего производства ежегодной мощностью до 500 тысяч куб. метров готовой продукции. Предприятием будет вложено в проект порядка 1,2 млрд рублей собственных средств», — приводит пресс-служба правительства Башкирии слова Назарова.

Чиновник напомнил, что объем внешнеторгового оборота Башкирии в 2021 году превысил 4,6 млрд долларов.