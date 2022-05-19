Хабаровск, 19 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На Хабаровском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду отечественного краболовного судна «Омолон», сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM.

(сс) yuki0328 Крабы

Новое судно построено в рамках государственной инвестиционной программы «квоты под киль» по заказу одной из магаданских компаний, при этом по контракту предусмотрено строительство двух краболовов. Второе судно планируется спустить на воду через три месяца.

Также на сегодняшний день предприятие заключило контракты на строительство двух краболовов, двух морских буксиров и судна-амфибии на воздушной подушке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инновационное научно-производственное предприятие из Екатеринбурга «Ай-ТОР», производящее узлы энергетики, занимает освободившиеся на российском рынке после ухода западных производителей ниши.