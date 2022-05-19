Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. 16 человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 405. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 3023 пациента. За сутки зарегистрировано один летальный случай.

Победили коронавирус в республике, по состоянию на 19 мая, 133 055 человек, в том числе семь за последние 24 часа.