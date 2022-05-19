Москва, , 11:44 — REGNUM Свыше 4,9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали российские врачи за минувшие сутки. При этом госпитализированы более 2,1 тыс. пациентов, сообщили 19 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Kraszdrav.ru

Всего за сутки выявлено 4927 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций составило 2117, что на 11,6% меньше, чем днём ранее.

Выздоровели 5952 человека. Скончались 97 пациентов с коронавирусом.

Госпитализаций стало больше в 32 регионах России. В 45 регионах зафиксировано снижение, в восьми ситуация осталась прежней.

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