Брюссель, 19 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Нынешний глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес и экс-глава Женералитата Карлес Пучдемон поделились своей озабоченностью по поводу случая политического шпионажа за сторонниками независимости региона. Об этом пишет агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Встреча Арагонеса и Пучдемона прошла в Брюсселе в офисе, который экс-глава Женералитата занимает в качестве депутата Европарламента.

Стороны также осудили бездействие правительства Педро Санчеса в этом вопросе.