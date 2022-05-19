Брюссель, 19 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Брюссель ожидает от Тбилиси поддержки антироссийских санкций. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политика безопасности Жозеп Боррель на встрече премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы уважаем Грузию за поддержку в голосовании в ООН, мы понимаем, как вам сложно действовать против России, но мы также просим обеспечить соблюдение санкций, чтобы они не потеряли своей эффективности», — сказал Боррель.

Он также прокомментировал заявку Грузии на вступление в ЕС. По мнению политика, это поспособствует тому, чтобы в республике охотней проводили реформы и выполняли пожелания Брюсселя.

Стоит отметить, что Киев неоднократно предъявлял претензии к Тбилиси за отказ объявить санкции против России. Представители грузинских властей постоянно подчеркивают, что введение Грузией санкций не окажет нужного эффекта на Россию, но негативно скажется на жизни грузинского народа.