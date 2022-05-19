Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Петербурге контрольно-счётная палата (КСП) обнаружила в работе ГУП «ТЭК СПб» — один из двух крупнейших поставщиков тепловой энергии — нарушения почти на 11,5 млрд рублей. Об этом сообщила член фракции КПРФ в городском Заксобрании Ирина Иванова, ссылаясь на данные отчёта ведомства за 2021 год, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Колпинского района СПб. В 20 жилых домах в Колпин ограничаили подачу отопления и горячей воды.

Из общей суммы выявленных нарушений почти один миллиард рублей отнесли к неэффективному использованию средств. Иванова предположила, что это повлияло на тарифы для населения.

«Наши предположения подтвердились. И нарушения, которые были в ГУП «ТЭК», они на самом деле превышают десяток миллиардов рублей, — заявил глава аудиторского ведомства Константин Желудков, добавив что ГУПы часто хотят все свои расходы включить в тарифы для увеличения прибыли. — Обнаруженные нами завышения тарифов в результате включения не соответствующих действительности расходов в тариф, они потом были у нас изменены в сторону уменьшения».

Желудков подчеркнул, что такие предприятия обязаны думать о жителях города и не завышать тарифы.

Напомним, что после проверок контрольно-счётной палаты в Петербурге возбудили четыре уголовных дела. Вместе с тем, в городе сократилось количество случаев нецелевого использования средств бюджета.