Сеул, 19 мая 2022, 11:39 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1127 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 150 376.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 28 130 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 889 849.
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