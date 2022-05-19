Сеул, 19 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Korea.net Вооруженные силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1127 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 150 376.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 28 130 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 889 849.

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