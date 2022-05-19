Берлин, , 11:37 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с президентом Эммануэлем Макроном, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз может быть длительным.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Он прокомментировал слова Макрона о том, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет.

«Украина запросила членство в Европейском союзе. Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку, — сказал Шольц. — Одновременно с этим мы все знаем — Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет».