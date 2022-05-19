Пенза, , 11:37 — REGNUM В Пензенской области выявили ещё 58 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 59 человек. В ковид-госпитали за сутки доставили 53 пациента, сообщает 19 мая общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего в Пензенской области зарегистрировали 186 239 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за все время 179 831 пациент, скончался 5871 человек, в том числе трое — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, эпидемиологическая обстановка в России, связанная с коронавирусом, меняется в лучшую сторону, поскольку наблюдается снижение числа заболевших COVID-19 и снятие ряда ограничений.

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