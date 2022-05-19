Берлин, 19 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не оставит немцев «один на один» с ростом цен на энергоносители. Об этом 19 мая он сказал, выступая в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы никого не оставим в одиночестве. Это особенно относится к гражданам со средним или маленьким доходом», — заявил Шольц.

Он добавил, что правительство ФРГ придерживается того, чтобы «вызванный Россией рост цен никого не перегружал».

По его словам, на европейском уровне нужно обеспечить «отсутствие дефицита в энергообеспечении отдельных стран».

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