Ярославль, 19 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Евгений Чуркин назначен заместителем мэра Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации и уже приступил к работе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил компетентный источник в мэрии.

Евгений Чуркин

Назначение произошло ещё 17 мая — в последний день работы мэром Владимира Волкова. Следовательно, он и произвёл это назначение.

Ранее Чуркин работал директором департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления правительства области. Врио губернатора области Михаил Евраев заявил, что Чуркин направлен в мэрию «для укрепления административных процессов».

Сам Чуркин уже находится на новом посту и участвует в совещаниях в администрации города.