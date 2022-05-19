Севастополь, , 11:35 — REGNUM Ещё 25 пациентов попали в коронавирусные стационары Севастополя, данные за сутки утром 19 мая опубликовал департамент здравоохранения города. Накануне, 18 мая, сообщалось о госпитализации 29 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны за последние сутки ещё 20 пациентов. В коронавирусных стационарах остаются 165 человек, свободно 22 койки.

За сутки в городе положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 33 человека — это на 14 случаев заражения больше, чем накануне. Скончался один пациент с COVID-19, ему было 82 года.

В общей сложности с начала пандемии в Севастополе подтверждено 84 023 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 81 424 севастопольца, жертвами ковида стали 2 354.