Джакарта, 19 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Главное управление полиции Индонезии намерено найти виновных в распространении угрозы взрыва у посольства Белоруссии в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

AK Rockefeller Индонезийский полицейский

«Конечно, полиция проследит за происхождением и выяснит, откуда пришло электронное письмо», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью национальной полиции Индонезии в Джакарте.

После проверки полиция Индонезии не обнаружила никаких признаков угрозы у посольства Белоруссии. Полиция продолжит следить за угрозой взрыва.

Ранее в посольство Белоруссии в Джакарте поступила угроза взрыва.