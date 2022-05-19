Москва, , 11:34 — REGNUM Законопроект о временных гражданских администрациях на освобожденных территориях Украины внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России в случае необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути временные органы исполнительной власти на освобожденных территориях для решения всех необходимых задач», — пояснил Миронов.

Речь идет о таких задачах, как социально-экономическое развитие, защита граждан, охрана правопорядка, решение многих других задач в том числе в сфере образования, здравоохранения, работы коммунальных служб, уточнил парламентарий.

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