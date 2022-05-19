Вашингтон, 19 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Правительство Йемена обратилось к мировому сообществу с просьбой о создании чрезвычайного фонда и программы финансирования импорта, чтобы позволить йеменским импортерам пшеницы получить приоритетный доступ к финансированию для закупок пшеницы на международных рынках. Об этом, как сообщает агентство Khabar, заявил министр иностранных дел страны Ахмед бин Мубарак во время участия в международной конференции по продовольственной безопасности в Нью-Йорке.

Ibtimes.com Йемен

По мнению политика, Йемен и другие страны, которым угрожает голод, должны быть исключены из-под действия недавно принятых некоторыми странами решений о запрете экспорта зерна.

Со слов Мубарака, Йемен также должен получить приоритет для доступа на мировые рынки пшеницы.

Ранее в компании Hayel Saeed Anam Group, главном импортере пшеницы в Йемене, предупредили об угрозе голода из-за сбоя в поставках зерна на мировой рынок.