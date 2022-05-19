Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Инновационное научно-производственное предприятие из Екатеринбурга «Ай-ТОР», производящее узлы энергетики, занимает освободившиеся на российском рынке после ухода западных производителей ниши. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Энергетика Администрация Липецкой области

Компания занимается разработкой новых технологий для большой электроэнергетики — трансформаторов тока и напряжения, и ее изделия измеряют энергию на границах балансовой принадлежности, разделяя оборудование потребителя и электросетевой организации.

При этом производимые предприятием узлы являются инновационной разработкой, и они в 10 раз легче классических измерительных трансформаторов.

Также специалистами компании были созданы отечественные аппараты, не уступающие, а в чем-то и превосходящие аналогичное оборудование из Европы и США. В то же время, на данный момент изделия на 85% производятся из отечественных комплектующих, а к концу года планируется увеличить этот показатель до 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самарский ракетно-космический центр «Прогресс», который оказался в списке предприятий, попавших под действие западных санкций, был готов к таким ограничениям и успешно ведет импортозамещение.