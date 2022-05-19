Кудымкар, Пермский край, 19 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Пермском крае осуждён 34-летний мужчина. Он признан виновным в истязании 13-летнего сына, сообщает СУ СКР по региону.

Cleper.ru Суд

По данным следствия, в 2021 году отец систематически избивал ребёнка. Используя малозначительный повод, пермяк умышленно наносил подростку удары электрическим шнуром удлинителя или палкой по рукам и ногам. Также в ход мужчина пускал кулаки и избивал сына ногами. В присутствии мальчика отец учинял ссоры и скандалы с супругой.

Суд признал пермяка виновным в причинение физических и психических страданий, а также ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына, соединенным с жестоким обращением. Мужчине назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.