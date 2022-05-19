Кострома, 19 мая 2022, 13:19 — REGNUM Костромская областная дума большинством голосов приняла закон о запрете на некоторые действия, нарушающие тишину и покой граждан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В перечень вошла игра на музыкальных инструментах, «громкая речь», крики, свист, пение, стук, скрип, «шумный топот», передвижение мебели с 22 часов до 8 часов. С 20 до 8 часов устанавливается запрет на ремонтные, строительные и погрузочные работы на территориях стройплощадок и в помещениях многоквартирных домов.
Вовсе запрещается включение колонок на максимум, игнорирование неоднократно сработавшей машинной сигнализации, запуск фейерверков. Последнее не касается мероприятий, разрешение на проведение которых дали власти. Табу не действуют в период празднования Нового года, а именно с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января.
Разработкой закона занималась Костромская областная прокуратура. Выступая на заседании думы 19 мая региональный прокурор Юрий Рываев обусловил необходимость принятия документа заботой о горожанах, в том числе о пожилых гражданах.
Штрафовать за вышеперечисленные действия жителей Костромской области будут в соответствии с региональным кодексом. Для граждан он предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч.
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