Кострома, , 13:19 — REGNUM Костромская областная дума большинством голосов приняла закон о запрете на некоторые действия, нарушающие тишину и покой граждан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Требуется тишина! Цитата из к/ф «Весёлые ребята». Реж. Григорий Александров. 1934. СССР

В перечень вошла игра на музыкальных инструментах, «громкая речь», крики, свист, пение, стук, скрип, «шумный топот», передвижение мебели с 22 часов до 8 часов. С 20 до 8 часов устанавливается запрет на ремонтные, строительные и погрузочные работы на территориях стройплощадок и в помещениях многоквартирных домов.

Вовсе запрещается включение колонок на максимум, игнорирование неоднократно сработавшей машинной сигнализации, запуск фейерверков. Последнее не касается мероприятий, разрешение на проведение которых дали власти. Табу не действуют в период празднования Нового года, а именно с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января.

Разработкой закона занималась Костромская областная прокуратура. Выступая на заседании думы 19 мая региональный прокурор Юрий Рываев обусловил необходимость принятия документа заботой о горожанах, в том числе о пожилых гражданах.

«Законопроект разработан в целях создания дополнительных гарантий обеспечения безопасности костромичей и гостей области в самом широком смысле этого слова. В том числе речь идёт о возрастных гражданах, нуждающихся в покое. В настоящее время статьёй 8.2 регионального кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение тишины и покоя. Однако базовый закон, который бы регулировал общественные отношения в этой сфере, отсутствует. Вместе с тем проблема актуальна. В 2021 и начале 2022 года в органы местного самоуправления поступило свыше 4,5 тысячи обращений, было вынесено порядка 1,5 тысячи протоколов. Это свидетельствует о злоупотреблениях одних в ущерб правам и законным интересам других. Как показывает судебная практика, очень часто чрезмерное празднество перерастает в преступления против личности. Из 900 преступлений в 2021 году треть совершена в быту, из 12 убийств в этом году половина также произошла в быту», — сказал Рываев.

Штрафовать за вышеперечисленные действия жителей Костромской области будут в соответствии с региональным кодексом. Для граждан он предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч.

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