Калат, Афганистан, 19 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В результате вспышки вирусной инфекции в уезде Шаджуй афганской провинции Забуль заболело 200 человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com В больнице

Абдул Хаким Хакими, директор отдела здравоохранения провинции Забуль, сообщил изданию, что вирус был обнаружен в кишлаке Шейхал в уезде Шаджуй, где заразились не менее двух сотен человек. По его словам, десятки человек были доставлены в больницы Калата, административного центра Забуля и уездную больницу Шаджуя.

Хакими добавляет, что природа заболевания пока не установлена, но её симптомы схожи с туберкулёзом.

Глава провинциальной больницы Забула обратился за помощью к медицинским учреждениям провинции. Он добавил, что медицинский персонал пытается контролировать распространение болезни. Среди пациентов, которые были доставлены в медучреждения, некоторые находятся в критическом состоянии.

Представители отдела и культуры провинции Забуль говорят, что им неизвестно точное количество случаев заболевания, но, по их словам, 100 человек в критическом состоянии были эвакуированы в Калат.

Однако медики говорят, что основной причиной этого заболевания является несоблюдение людьми гигиены.

Ранее аналогичное заболевание уже распространялось в Забуле и было предметом внимания медперсонала провинции.