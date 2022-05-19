Москва, 19 мая 2022, 11:30 — REGNUM Угроза появления новых волн коронавируса по-прежнему существует. Об этом в ходе форума «Оргздрав 2022» заявила глава Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова.
«Конечно, непосредственно сейчас ситуация изменилась, но угроза новых волн существует», — сказала Котова.
Она назвала одной из ключевых задачу поддержания уровня коллективного иммунитета к COVID-19, а также модернизации инфраструктуры инфекционных служб.