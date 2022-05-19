Чебоксары, , 11:29 — REGNUM В Чувашии впервые комплексные кадастровые работы финансируются из федерального бюджета. Общая сумма предусмотренных средств составляет около 19 млн рублей, в том числе 15 млн рублей выделяется из федеральной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Чувашии.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Массовые землеустроительные работы в республике финансируются не только из средств регионального и муниципального бюджетов, но и впервые выделяются федеральные средства. На эти цели из государственной казны Чувашия получила свыше 15 млн рублей, а общие затраты на комплексные кадастровые работы составят около 19 млн рублей.

По данным управления, в настоящее время идут работы в 29 кадастровых кварталах, расположенных в Чебоксарах и Канаше, Ибресинском, Урмарском, Чебоксарском и Канашском районах. В частности, уточняется местоположение границ земельных участков на интересующих территориях и нахождение на них капитальных объектов недвижимости.

По предварительным подсчётам ведомства, кадастровым инженерам предстоит обследовать с использованием аэрофотосъемки почти 30 тыс. земельных участков и 7 тыс. объектов капитального строительства, определить их характеристики и точное местоположение.

Руководитель управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева отмечает, что данные кадастровые работы позволят «существенно повысить качество данных, содержащихся в ЕГРН, что необходимо для защиты прав собственности»:

«Неизбежно последует сокращение количества земельных споров, что в целом отразится на совершенствовании земельно-имущественных отношений в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вступил в силу региональный закон, запрещающий строить индивидуальные жилые дома на фермерских участках. Это коснётся порядка 78 тыс. гектаров земель, которые находятся в собственности более 2 тыс. фермеров.