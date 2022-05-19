Саратов, 19 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Саратовской области выявили за последние сутки 122 новых случая заражения коронавирусом, накануне заболели 129 человек. В больницы за минувший день доставили 46 пациентов, выписали 112 человек, сообщает 19 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 250 992 случая заражения коронавирусом, выздоровели 243 516 человек.

За сутки скончался один ковид-пациент. С начала пандемии от последствий заражения коронавирусом умерли по области 5958 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в дошкольных учреждениях Саратовской области выпускные мероприятия могут проходить в открытом режиме при соблюдении санитарных требований.

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