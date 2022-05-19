Донецк, 19 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики освободили и взяли под полный контроль 186 населенных пунктов, сообщили 19 мая в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По состоянию на 19 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 186 населенными пунктами, включая Новогригоровку (Волновахский район)», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики за сутки ликвидировали 29 украинских боевиков.

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