Силы ДНР взяли под контроль 186 населенных пунктов
Донецк, 19 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики освободили и взяли под полный контроль 186 населенных пунктов, сообщили 19 мая в штабе территориальной обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
«По состоянию на 19 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 186 населенными пунктами, включая Новогригоровку (Волновахский район)», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики за сутки ликвидировали 29 украинских боевиков.
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