Томск, 19 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Праздник «Последнего звонка» в школах Томска пройдёт 25 мая в традиционном очном формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Mod-no.by Последний звонок

После торжественных линеек в школах выпускники возложат цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Лагерном саду.

«Последние звонки» для выпускников девятых классов пройдут до 25 мая. Церемонии вручения аттестатом выпускникам 11 классов по плану проведут 24 июня.

«В 2021-2022 учебном году «Последний звонок» прозвенит для 3 061 одиннадцатиклассников и 5 049 девятиклассников», — отметили в администрации.