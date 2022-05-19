Москва, , 11:27 — REGNUM Почти 950 беспилотников, а также 172 самолёта и 125 вертолётов уничтожены за время проведения военной спецоперации на Украине. Об этом 19 мая заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолёта, 125 вертолётов, 942 беспилотных летательных аппарата», — сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены 313 зенитных ракетных комплексов, 395 установок реактивных систем залпового огня, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 1562 орудия полевой артиллерии и миномётов и 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

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