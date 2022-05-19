Эн-Насирия, Ирак, 19 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Неизвестные совершили серию нападений на логистические конвои контингента армии США в Ираке. Об этом 19 мая сообщает Shafaq.

Американцы в Ираке

По данным журналистов, первое нападение произошло в ночь с 18 на 19 мая в городе Эн-Насирия, провинция Ди-Кар. Позднее поступила информация о нападениях на конвои армии США в южных провинциях Семава и Кадисия.

Отмечается, что в результате диверсий были повреждены несколько грузовых автомобилей, перевозивших имущество армии США.

Информации о пострадавших не поступало.