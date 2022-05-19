Донецк, 19 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

В 10:47 с украинских позиций в населённом пункте Карловка был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено восемь ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли при помощи реактивных систем залпового огня Ясиноватую.